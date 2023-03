Caractéristiques :

Une revisite inédite du combat de cartes au tour par tour



Une ambiance bande dessinée SF raffinée



Des tonnes d'options de customisation pour les personnages et les équipes d'exploration



Une rejouabilité importante grâce à des contenus générés de façon procédurale



L'histoire d'une société humaine divisée dans un univers dystopique



Deux modes de jeu : histoire et arène

Dans un futur sombre et dystopique, l'Humanité a essaimé à travers la galaxie et la société humaine s'est scindée en deux classes distinctes. Vous incarnez un pauvre paria apatride forcé de fouiller les épaves de vaisseaux et de stations extraterrestres pour trouver de quoi vivre ; pourtant, vous rêvez de devenir un citoyen privilégié qui vit à la surface d'une planète habitable en profitant d'air, d'eau et de nourriture non synthétiques. L'épave d'un vaisseau extraterrestre mythique quelque part dans le secteur spatial Deep Sky recèle votre sésame pour la citoyenneté et la promesse d'une vie agréable sur une planète hospitalière.Formez et contrôlez une escouade allant jusqu'à trois mercenaires et partez explorer les épaves de vaisseaux à votre portée depuis votre base. Au fil de vos explorations, vous croiserez de nombreux habitants et marchands amicaux, mais aussi divers ennemis plus nombreux encore. À vous de les défier et de les battre dans des combats tactiques au tour par tour, avec une palette d'actions symbolisées par des cartes tirées aléatoirement. Gagnez de l'expérience pour vous-même et votre équipe, pillez des cadavres, ravitaillez et améliorez votre escouade une fois de retour à la base. Votre vaisseau de récupérateur vous permet de soigner et d'améliorer vos mercenaires, d'en recruter de nouveaux, de les équiper, d'améliorer leur équipement ou de recharger l'énergie des systèmes vitaux pendant les missions.

