Du suspense ! Des mystères ! Des sensations fortes ! Après tout, c'est un jeu d'aventure de science-fiction pour un joueur. Nous voulons vous divertir !



Rejoignez l'étudiant américain Tannhauser, cet étranger dans un pays étrange.



Vous serez projeté dans l'Allemagne rurale de la guerre froide à la fin des années 1960.



De nombreux phénomènes de science-fiction ont inspiré ce jeu dont Twin Peaks, les X-Files, Stranger Things et Star Trek.



Vous vous livrerez à des thèmes universels tels que l'amour, l'amitié, la loyauté, la découverte de soi et les dinosaures !



Profitez d’un décor miniature artisanal !



Profitez aussi d’une bande-son atmosphérique et maussade !



Écoutez les voix des personnages en anglais ou en allemand !



Jusqu'à 10 heures de gameplay super excitant vous attend !

Imaginez-vous en vacances en Europe à la fin des années soixante en pleine guerre froide. Maintenant, imaginez que vous êtes un jeune scientifique américain du nom de Hans Tannhauser. Vous arrivez à Trüberbrook, un petit village allemand isolé en pleine zone rurale. Autour de vous, il n’y a que des montagnes densément boisées. Mais qui s'en soucie, vous avez gagné un voyage à la loterie ! Ou du moins, c'est ce que vous pensez. Mais ne craignez rien. Au lieu de vous reposer, vous pourriez vous retrouver à sauver le monde ...Trüberbrook a été financé avec succès sur Kickstarter en décembre 2017 en seulement 30 heures. Le jeu sera amélioré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités grâce aux soutiens de nos 5078 merveilleux contributeurs ! < 3La politique mondiale est dominée par la guerre froide et par la guerre du Vietnam alors que la Russie et l'Amérique font la course à l’espace. En même temps en Europe, les étudiants manifestent dans les rues, de Paris à Berlin.Dans une vision plus globale, le monde est enfermé dans la tourmente. La plupart des gens ignorent les événements qui se déroulent dans une partie négligée et retirée de la province allemande. Hans Tannhauser, un étudiant américain arrivant sur ses 30 ans est surpris ! Il gagne un voyage dans un petit village allemand,. Trüber-quoi direz-vous ? Aucune idée ! Il ne se souvient même pas avoir joué à la loterie ... Heureux de prendre quelques vacances et de s’éloigner de son doctorat en physique quantique, il part à Trüberbrook, en Allemagne, débordant de curiosité.Mais peu de temps après son arrivée, des choses inexplicables commencent à se produire : un mystérieux étranger apparait dans sa chambre d’hôte et vole un de ses papiers sur la physique quantique. Mais qui ferait ça ? Et pourquoi ?Petit à petit, il apprend à connaître les différents villageois et les clients de l’hôtel, tous plus particulier les uns que l'autre. La seule personne qui lui semble normale est une jeune anthropologue du nom de Gretchen, qui est en voyage à Trüberbrook pour effectuer des recherches. Avant qu'il ne le sache, Gretchen devient sa complice pour! Le doute se lève lentement sur la présence du physicien à Trüberbrook. Il n'est pas ici par accident, il est ici pour sauver le monde !Au fur et à mesure que l'histoire se poursuit, Tannhauser s'associe à Gretchen, étudiante en paléoanthropologie, puis se heurte à l'énigmatique inventeur Lazarus Taft.est un étudiant de physique américain dans le milieu des années vingt. L'adorable petit jeune homme est jovial, toujours curieux et d'une nature profondément amicale.était toujours l’enfant le plus féroce du bac à sable, très mignonne mais impitoyable si quelqu'un osait interrompre ses fouilles d’os et de brindilles. L'étudiante arrive à Trüberbrook pour vivre une impitoyable aventure où elle va percer les mystères entourant le village.Aussi discret qu’il soit,s’est rapidement fait connaitre grâce à son incroyable talent aux cartes. Il doit y avoir une bonne raison pour avoir acheté ce vieux manoir à Trüberbrook … Mais qui est vraiment Lazarus Taft ?Trüberbrook est plein de villageois excentrique, des touristes et des étrangers, comme la chaleureuse aubergiste Trude ou sa fille Leni, l’enfant bizarre de l’école élémentaire. Et il y a le vieux Baron, un vétéran de deux guerres mondiales, ou Lessing, le prototype des conspirationnistes modernes. Et bien sûr il y a Trübi, le légendaire monstre du lac. Pour n'en nommer que quelques-uns.L'une des caractéristiques les plus distinctives du jeu est son style visuel unique. Les décors sont purement faits à la main et fabriqué à l'aide de vraies mains ! Et de doigts !Même si ce n’est pas la façon la plus efficace de faire les choses, ce n’est pas pour autant la plus inefficace. Et on l'adore ! Regardez ce que nous faisons ici, pièce par pièce, avec nos mains. Chaque petit détail est fait sur mesure.Les modèles sont numérisés à l'aide d'une technique appelée photogrammétrie et retransposés plus tard. De cette façon, nous obtenons des modèles de polygones très détaillés qui se mélangent parfaitement avec nos personnages numériques.C'est beaucoup de travail, mais c’est aussi très excitant ! Vous pouvez vous demander, comment peuvent-ils atteindre ce niveau de détail ? Y a-t-il des personnes très petites d’impliquées ? Ils ne peuvent pas accomplir tout ça avec de simples mains humaines, si ? Eh bien si, nous pouvons ! La réponse pourrait être notre abondance de mains professionnelles. Il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs, et elles font parfaitement le travail !Chaque scène reçoit un traitement individuel et est mise en scène avec un éclairage physique et réel. Cela nous permet de simuler différentes heures de la journée ou des conditions météorologiques particulières. Même un changement de saisons est possible simplement en redécorant l'ensemble avec de vrais petits flocons de neige, et ce n’est pas une blague !De cette façon, nous atteignons un design exceptionnel et magique qui reflète visuellement le monde de Trüberbrook.Trüberbrook est un jeu d'aventure axé sur l'histoire avec une forte focalisation sur les personnages et le récit. Mais il comprend aussi un grand nombre de puzzles qui doivent être résolus afin de faire progresser l'histoire. Les puzzles sont conçus pour s'intégrer dans le récit.Vous guiderez Tannhauser à travers les différents décors avec un point de vue à la troisième personne. Cela vous offrira l'impression de jeter un œil dans un petit diorama. L'histoire se déroule au fur et à mesure que vous interagissez avec votre environnement, parlez à d'autres personnages et résolvez des énigmes. Ceux-ci vont des puzzles basés sur l'inventaire, aux défis sociaux (tels que persuader d'autres personnages), jusqu'à passer des tests psychologiques totalement déstabilisants.Pour les versions console, nous vous proposons des commandes très intuitives, vous permettant de déplacer la vue et le personnage indépendamment. Pour les versions PC, vous pouvez choisir entre le point & click classique et la navigation par manette.La bande-son de Trüberbrook est une composition originale de jazz pour s’adapter parfaitement au jeu. Les inspirations proviennent des œuvres de. La bande originale est dirigée par Sebastian Nagel & Albrecht Schrader.Nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur un concept d'action vocale qui se joint au code génétique du jeu. Puisque le protagoniste est un américain au milieu d'un groupe d'allemands, nous voulions le refléter dans notre choix d'acteurs : pour la version audio anglaise, le personnage principal Tannhauser parle l'anglais amérindien, alors que tous les habitants de Trüberbrook possèdent un accent allemand.

