La nouvelle campagne comprend 20 missions sur 10 nouvelles cartes.

20 nouveaux bâtiments, notamment une bourse, un centre commercial, un parc aquatique et un mausolée à El Presidente.

Six nouvelles catastrophes interactives, comme des volcans, des sécheresses et des tornades.

Un conseil des ministres : des citoyens choisis aux postes ministériels du gouvernement pour vous aider à faire passer vos décisions les plus controversées.

Un ordre du jour national : recevez des objectifs des factions de Tropico, des puissances géopolitiques étrangères ou bien des opportunités liées aux événements et autres désastres en cours sur votre île.

Un système de marché : importez et exportez des marchandises depuis/vers d'autres nations pour augmenter votre économie ou votre production.

Le monde change, et Tropico évolue en même temps que lui. Les puissances géographiques naissent et s'effondrent, tandis que le marché mondial est dominé par de nouveaux agents, avec de nouvelles offres et demandes. Et vous, en tant qu'El Presidente, faites face à de tout nouveaux défis ! Si vous voulez triompher de vos détracteurs, vous devrez rassembler autant de soutien que possible. Vos décisions décideront de l'avenir de votre nation, et plus important encore, de la taille de votre compte en banque off shore.Tropico 4 augmente le gameplay des éditions précédentes avec des additions politiques inédites, notamment plus de superpuissances avec lesquelles négocier, en plus de la capacité de mettre des ministres au pouvoir pour vous aider à faire passer vos lois les plus controversées. Mais rappelez-vous de toujours garder vos amis près de vous, et vos ennemis encore plus près, car tout le monde suit ses propres objectifs ! Votre trempe politique sera sévèrement testée alors que de nouvelles catastrophes naturelles pousseront la population à réclamer votre aide et celle de votre cabinet pour se relever des pires cauchemars que Mère Nature peut inventer.