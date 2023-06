Quand on a des enfants, on doit faire face à des situations complexes, mais quand même pas aussi complexes que ça, d'habitude.

ATTENTION : Jouer à Sunblaze peut provoquer une augmentation incontrôlable de la matière grise.

Josie est toujours partante pour un nouveau défi. Son père, superhéros à la retraite, a réparé son simulateur d’entraînement de superhéros pour permettre à Josie de s’y frotter. Vous en connaissez, vous, des papas qui ne voudraient pas avoir une superhéroïne pour fille ? Mais un jour, le simulateur se retourne contre ses créateurs et... Josie va devoir relever le plus gros des défis.Dans ce jeu de plates-formes qui mettra votre précision à l’épreuve, incarnez Sunblaze, c’est-à-dire Josie, et aidez-la à devenir une superhéroïne. Le simulateur d’entraînement regorge d’énigmes, de défis complexes, d’obstacles, de bombes, de pointes, de drones... Et, bien sûr, vous aurez un acolyte de choix : le chat. Quand on a un chat, on n’a besoin de rien d’autre.Enfin, à part de sacrées compétences, bien sûr. La salle d’entraînement change constamment et fait apparaître une série infinie de défis redoutables. Ça va vous scotcher à votre écran !Ça peut arriver de perdre son enfant au supermarché ou à la fête foraine. Imaginez le stress quand votre fille se retrouve coincée dans une salle hostile parcourue de lasers et de robots maléfiques... Vous allez bientôt en faire l’expérience !Pour survivre à tous ces niveaux, vous allez devoir vous creuser les méninges. Ça vous fait froid dans le dos ? Écoutez les sages conseils d’Aristote : « C’est pendant nos moments les plus sombres que nous devons nous concentrer pour voir la lumière. » Et puis, comme l’a dit le grand Tarantino : « La violence est une des choses les plus divertissantes à regarder. »Qu’est-ce que vous faites toujours là ? Allez jouer tout de suite ! On vous promet une chose : ça n’a jamais été aussi bon de mourir plus de 5 000 fois dans le même jeu.

