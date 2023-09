King's Bounty: The Legend

"Un gameplay addictif qui ressemble grandement à celui des jeux de la série Heroes of Might & Magic

Un système de combat familier et intuitif, mais qui n'est pas sans profondeur

Des environnements travaillés qui regorgent de détails subtils"

"Devenez un héros dans un monde fantastique habité de chevaliers sans peur, de mages maléfiques, de grands rois et de sublimes princesses. Explorez les terres, menez des armées et accomplissez des quêtes pour votre roi afin de récolter gloire et fortune... Mais attention, l'échec attend les héros trop confiants.Le jeu est divisé en deux parties : le mode aventure et le mode tactique. En mode aventure, vous contrôlez votre héros en temps réel et votre but est de découvrir des trésors, d'affronter des monstres et de mener à bien les quêtes obtenues auprès des représentants locaux.En mode tactique, vous endosserez le rôle d'un chef de guerre, menant vos troupes au combat en tour par tour.Les combats ont lieu sur terre comme sur mer, dans des donjons et châteaux, et même parfois dans des objets ! Le héros ne participe pas aux combats en personne, mais il peut aider ses troupes en lançant des sorts et en invoquant différentes créatures."

