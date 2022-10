Genesis Alpha One Deluxe Edition

New and Improved

Artbook



Bande-son



DLC Rocket Star Corporation



Dans un avenir proche ravagé par la guerre, la corruption et la pollution, de puissantes sociétés ont créé le programme Genesis dans une dernière tentative pour sauver l'humanité.En tant que capitaine d'un vaisseau spatial Genesis, vous vous aventurez dans l'espace inexploré pour y mener votre mission ultime. Construisez et gérez votre vaisseau, cultivez des ressources, faites face à de terrifiants aliens, clonez des créatures et explorez un vaste univers généré aléatoirement.

De vastes galaxies générées aléatoirement font de chaque partie de Genesis Alpha One une expérience unique. Choisissez parmi trois difficultés, ou adaptez le jeu à votre style avec le mode Jeu personnalisé. Découvrez de nouvelles planètes, contournez des champs d'astéroïdes et survivez à des rencontres avec les Mécanos et les Framen, des pirates de l'espace qui envahiront votre vaisseau pour le détruire et exterminer son équipage. La mort signe votre fin : une fois tous vos clones éliminés, la mission est terminée. Cependant, vous conserverez dans vos prochaines parties les artefacts que vous avez découverts ainsi que les corporations débloquées, ce qui vous renforcera à chaque nouvelle tentative.

Démarrant avec un petit vaisseau, vous devez bâtir et entretenir une arche intergalactique en combinant des dizaines de modules améliorables tels que des quartiers pour l'équipage, des ateliers, des hangars, des laboratoires de clonage et des serres.Joignez facilement les pièces de votre vaisseau pour l'adapter à votre style de jeu à l'aide d'un menu de construction intuitif. Développez votre vaisseau puis explorez votre création à la première personne.

Les invasions aliens peuvent s'étendre rapidement, contaminant le vaisseau et l'équipage. Il est impératif de les éliminer au plus vite, sans quoi la menace gagnera en ampleur et votre vaisseau sera détruit. Un vaste choix d'armes et de défenses peuvent être développées afin de combattre la menace alien. Déchaînez un arsenal d'armes surpuissantes, étudiez les maladies aliens pour soigner votre équipage, équipez de nouvelles compétences et déployez des robots guerriers pour annihiler les hordes ennemies.

À mesure que votre vaisseau se développe, votre équipage doit s'agrandir. Utilisez une technologie de clonage révolutionnaire pour renforcer votre équipage et répondre aux besoins du vaisseau.Récupérez les échantillons d'ADN des aliens que vous rencontrez à travers la galaxie et croisez-les avec celui des membres à bord pour donner à l'humanité une chance de prospérer grâce à des capacités surpassant l'imagination.

Afin d'étendre votre vaisseau et d'assurer la survie de votre équipage, vous devrez explorer des planètes où le danger est omniprésent. Récupérez des éléments tels que du cuivre ou de l'uranium, et faites pousser des plantes pour approvisionner l'équipage. Vous pourrez également trouver des artefacts aliens et des informations laissées par les explorateurs qui vous ont précédé... mais qui n'ont pas survécu.

Genesis Alpha One © 2020. Developed by Radiation Blue. Published by Team17 Digital Ltd. Team17 is a trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Limited. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners.