Un jeu unique issu d'une collaboration entre deux développeurs indépendants, connus pour repousser les limites du jeu vidéo. Une nouvelle approche de l’univers d’Amnesia tout en restant fidèle à son esprit.

Des interactions physiques uniques développées et améliorées depuis 2005.

Des graphismes et des environnements exceptionnels nécessitant une configuration système simple.

L'histoire la plus sombre et la plus horrible jamais racontée dans un jeu vidéo. Une superbe bande-son composée par la talentueuse Jessica Curry.

En 2010, Frictional Games a terrifié le monde avec son jeu d'horreur culte, Amnesia: A Dark Descent. Et les voilà qui reviennent avec un titre plus cauchemardesque encore. Créé en collaboration avec The Chinese Room, le studio ayant également développé Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs plonge le joueur dans un périple intense et terrifiant au cœur de l'obscurité qui se terre en chacun d'entre nous.Oswald Mandus, un riche industriel, se réveille dans son lit, en proie à une terrible fièvre et hanté par les visions d'une terrible machine infernale. Torturé par les réminiscences d'une désastreuse expédition au Mexique, brisé par l'échec de ses utopiques projets industriels, rongé par la culpabilité et la maladie, il se réveille en plein cauchemar. La maison est silencieuse, mais sous ses pieds, le sol tremble au bon vouloir d'une infernale machine... Seule certitude, ses enfants courent un grave danger et lui seul peut les sauver.À l'instar de Dark Descent, le scénario, l'exploration du monde et une peur constante de l'inconnu constituent le fil conducteur du jeu. On y retrouve le gameplay caractéristique d'Amnesia, le même système d'interaction avec l'environnement et un jeu de grande qualité ne nécessitant qu'une configuration système minimale.Avec Machine for Pigs, le monde d'Amnesia et la technologie de The Dark Descent atteignent les sommets de l'horreur. Conçu avec une version mise à jour du moteur HPL2, le jeu propose des graphismes et un environnement époustouflants, une musique et des effets sonores à faire froid dans le dos et une IA parfaitement adaptée au jeu. Tout cela vient s'ajouter à une nouvelle intrigue à vous glacer le sang, ayant lieu 60 ans après les événements de l'histoire originale.